طبيب مصرى يحصل على أعلى جائزة فى زراعة الأعضاء من وزارة الصحة البريطانية

المنوفية - محمد فتحى

وجه الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية التهنئة للدكتور أحمد الشوادفى منصور، المدرس بقسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية، لفوزه بأعلى جائزة فى زراعة الأعضاء، ودرع الجمعية البريطانية لزراعة الأعضاء، والـ NHS البريطانية؛ متمنيا له التوفيق والمزيد من النجاحات وهذا عهده دائما بأطباء معهد الكبد القومى المميزين والقادرين على تحقيق مراتب متقدمة في الأوساط الطبية العالمية.

ويذكر أن الجائزة تعطى كل عامين لأفضل أطباء على مستوى بريطانيا.

وفى سياق منفصل، أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية،عن بدء التسجيل فى برنامج إعداد مدرب رقمى معتمد (CDT )، ويهدف البرنامج إلى إعداد مدرب متقن لأدوات الرقمنة والتحول الرقمى وتنمية مهاراته التكنولوجية وتطوير أدائه ووسائل التدريب التى يستخدمها لمواكبة التطوير فى تكنولوجيا المعلومات والتدريب عن بعد كما يهدف البرنامج إلى التمكين من مهارات التدريب الألكترونى عن بعد وذلك من خلال إستخدام منهجية وإستراتيجيات التدريب الإلكترونى عن بعد ويستقبل المركز استفسارات المتقدمين للبرنامج بالادارة العامة لجامعة المنوفية.

يتم تنفيذ البرنامج تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئه وخدمه المجتمع والدكتور عبد القوى المشرف العام على المركز ودكتور أحمد صقر المشرف على إدارة التدريب وهدى بط مدير عام الاستراتيجية وميرال الجاويش مدير التدريب بالمركز.