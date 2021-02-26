طبيب البيت الأبيض: الحصول على اللقاحات أفضل طريقة لوقت تحور كورونا

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، أن أفضل طريقة لمنع ظهور المزيد من السلالات الناتجة عن فيروس كورونا هو وقف تكاثرها أو تحورها من خلال الحصول على اللقاحات، موضحا أن أفضل طريقة لمنع ظهور المزيد من السلالات هي وقف تكاثر الفيروس وعدم مساعدته على التحور الفيروسات.

وأضاف أنتوني فاوتشي، في مقابلة مع شبكة CNN، أنه حال القدرة على وقف انتشار الاصابات فسيكون هناك شيئين في صالح العالم، الأول عدد أقل من الناس يصابون والثاني أن اللقاحات تمنح الفيروس فرصة أقل للتحور، مؤكدا أن من يرفضون الحصول على اللقاحات وينتظرون بسبب ظهور سلالات جديدة من الفيروس هم مخطئون.



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وتابع: "على سبيل المثال عندما تحصل على لقاح مودرنا أو فايزر ومن المحتمل أن نرى نفس الشيء مع جونسون اند جونسون، عندما تحصل على الجرعة الأولية متبعة بجرعة معززة يكون الوضع هو زيادة في الاجسام المضادة المعالجة"، موضحا أنه كلما زادت الاجسام المضادة من اللقاح كان من الافضل حماية الناس من الاصابة بحالة خطيرة ودخول المستشفى والموت من السلالات.

ووجه رسالة أخيرة للرافضين الحصول على اللقاحات، قائلا: " كلما زاد عدد الاشخاص الذين يتم تطعيمهم كلما كنت أفضل كلما زادت الاجسام المضادة كان ذلك افضل حالا من عدم الحصول على اللقاح وتعريض حياتك للخطر".

وفى وقت سابق، قال الدكتور أنتونى فاوتشى، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكى، إن الولايات المتحدة ستستمر فى إعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا لأن مستوى الأجسام المضادة بعد الجرعة الثانية أعلى بحوالى 10 أضعاف، قائلا: "اننا نريد القيام بالأمور بناء على العلم وهناك سيناريو متعلق بلقاح فايزر وهو اعطاء جرعة واحدة بنتيجة جيدة من الحماية مقابل ما يفعلونه فى المملكة المتحدة".

وأوضح الدكتور أنتونى فاوتشى، أنه عندما تعطى جرعة أولية باستخدام لقاح فايزر متبوعا بجرعة معززة بعد 21 يوما فإن الشخص يحصل على فاعلية تتراوح بين 94 إلى 95% والفرق بين مستوى الاجسام المضادة بعد جرعة واحدة مقابل جرعتين أعلى بنحو عشرة أضعاف.