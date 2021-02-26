اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 08:51 ص
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ضبط 54 قضية تموينية متنوعة بينها لحوم فاسدة وخبز ناقص الوزن بسوهاج

الجمعة، 26 فبراير 2021 08:30 ص
ضبط 54 قضية تموينية متنوعة بينها لحوم فاسدة وخبز ناقص الوزن بسوهاج حملة تموينية ــ صورة أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل. 

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة بينها ضبط "أشرف ن ج إ" 50 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة قسم طهطا لبيعه سجائر بأزيد من السعر المقرر، وتم ضبط عدد"54" علية سجائر و"130" كيلوجرام  لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين.

كما تم ضبط "12" قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"8" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 3 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3" قضايا عدم تقديم الأخطار الشهري عن حصة الدقيق البوتاجاز و" 5 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 6 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــة.


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