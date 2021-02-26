ضبط 34 قطعة سلاح وتنفيذ 1285 حكما قضائيا بحملة أمنية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام، وذلك فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والبيئة والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة من ضبط 26 قطعة سلاح غير مرخصة و8 قطع سلاح أبيض بإجمالى 34 قطعة سلاح متنوعة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

واستكملت الحملة أعمالها فى مجال ضبط قضايا المخدرات، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط 7 قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 35 جراما و 12 لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالى 24 جراما ومبلغ مالى 2060 جنيها وهاتف محمول حيازة المتهم ناصر ا ت ع 45 سنة عامل 13 قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جرام 8 لفافات لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالى 16 جرام و 3 سرنجة بداخلهما مادة لسائل الأفيون المخدر ومبلغ مالى 1600 جنيه وميزان حساس و 8 هاتف محمول و2 خرطوم لتعاطى مخدر الشابو وكذا قطرة دوائية حيازة المتهم محمد ت ا ت 26 سنة عامل ومقيمان مركز سوهاج.

وتم ضبط 4 لفافات لمادة الهيروين المخدر تزن حوالى 8 جرام ومبلغ مالي 580 جنية وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة قرن غزال وميزان حساس حيازة المتهم محمد ع ذ ع 30 سنة عاطل ومقيم أول سوهاج والمسجل شقى خطر تحت فئة " ب " سرقات عامة أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع و الهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتم ضبط 6 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي 10جرام وكذا سيجارة حشيش هاتف محمول حيازة المتهم شعبان م ح ا 32 سنة عامل مقيم مركز جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

فى مجال ضبط حالات الاشتباه ، تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط "5" حكم متنوع ، وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص "2" شقة مفروشة بدائرة المديرية، ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات وفي مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ 1285 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 407 مخالفات مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 888 مخالفة متنوعة.