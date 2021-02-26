ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحملة لصحة القليوبية بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، حيث تكنت من ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أحد محال بيع الجملة بكفر شكر.

وكانت المضبوطات بالحملة كالتالي، 180 كيس مكرونة مختلفة، و11 برطمان مربي تين، و4 جردل مخلل، و2 جركن طماطم كاتشب، و2 صفيحة جبن بيضاء، وواحد جركن عصائر مركزات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحل المخالف، وتحرير محضر جنحة مباشرة والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في المضبوطات.

قام بحملة اليوم محمد عبدالمعطي مراقب أول الأغذية بالمديرية، ومن مكتب أغذية كفر شكر حسام عبد العظيم رئيس مكتب أغذية كفر شكر، ومفتشي الأغذية أحمد عطية، وأحمد رشدي.



جانب من المضبوطات بالحملة



خلال الحملة



مربى فاسدة