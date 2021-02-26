اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 10:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحملة لصحة القليوبية بكفر شكر

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:59 م
ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحملة لصحة القليوبية بكفر شكر جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، حيث تكنت من ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أحد محال بيع الجملة بكفر شكر.

وكانت المضبوطات بالحملة كالتالي، 180 كيس مكرونة مختلفة، و11 برطمان مربي تين، و4 جردل مخلل، و2 جركن طماطم كاتشب، و2 صفيحة جبن بيضاء، وواحد جركن عصائر مركزات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحل المخالف، وتحرير محضر جنحة مباشرة والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في المضبوطات.

قام بحملة اليوم محمد عبدالمعطي مراقب أول الأغذية بالمديرية، ومن مكتب أغذية كفر شكر حسام عبد العظيم رئيس مكتب أغذية كفر شكر، ومفتشي الأغذية أحمد عطية، وأحمد رشدي.

 

 
جانب من المضبوطات بالحملة
جانب من المضبوطات بالحملة

 

خلال الحملة
خلال الحملة

 

مربى فاسدة
مربى فاسدة

 

مواد غذائية منتهية الصلاحية
مواد غذائية منتهية الصلاحية

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مراقبة الاغذية بالقليوبية

اندومى

مربى

كاتشب

غير صالحة للاستهلاك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"صحة القليوبية": فيديو منع مرضى الغسيل الكلوى من دخول مستشفى ناصر قديم

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:34 م

صحة القليوبية: فحص 1362 مريض بالقافلة الطبية المجانية بقرية طحلة ببنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:04 ص

صحة القليوبية تواصل تطعيمات لقاح كورونا بمستشفيات الصدر والحميات.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 06:56 م

مدير صحة القليوبية: إعادة ترتيب العمل لاستيعاب أعداد مصابى كورونا

الجمعة، 22 يناير 2021 12:04 م

صحة القليوبية تعلن توافر الأكسيجين والأدوية بمستشفيات عزل مصابى كورونا بالمحافظة

الخميس، 21 يناير 2021 02:38 ص

صحة القليوبية تنظم جولة على مستشفيات عزل مصابى كورونا لمتابعة سير العمل

الخميس، 14 يناير 2021 11:23 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة