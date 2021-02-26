اليوم السابع
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ضبط مسجل خطر خلال حملة أمنية بقليوب بحوزته نصف كيلو هيروين

الجمعة، 26 فبراير 2021 10:17 م
ضبط مسجل خطر خلال حملة أمنية بقليوب بحوزته نصف كيلو هيروين حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، فى ضبط عنصر شديد الخطورة وبحوزته نصف كيلو هيروين خلال حملة أمنية مكبرة بقليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم.

 

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير لمباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا بورود بلاغات لقسم شرطة قليوب بقيام عاطل من ذوى المعلومات الجنائية "مسجل خطر"، بتوزيع الهيروين على المتعاطين بقليوب في وضح النهار.

 

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العرب مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمد رئيس مباحث المديرية، والرائد مصطفي دياب رئيس مباحث قسم قليوب، والذي تمكن من القبض علي المتهم ويدعى "خ م" 18 عامًا عاطل ومقيم شلقان – دائرة مركز القناطر الخيرية وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 500 جرام ومبلغ مالي 110 جنيهات وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مباحث القليوبية

هيروين

مسجل خطر

مديرية امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

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