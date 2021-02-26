ضبط طن أعلاف حيوانية غير مسجلة بوزارة الزراعة بالغربية

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسه المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط طن أعلاف حيوانية غير مسجلة، داخل شركة لخلط وتعبئة الأعلاف الحيوانية بمركز زفتى.
ووجه وكيل وزارة التموين بتشكيل حملة للمرور على المصانع والمحلات التجارية بنطاق مركز زفتى برئاسة أشرف شرف مفتش الرقابه التموينة بمديرية التموين والتجاره الداخلية، والسيد احمد الحواله وطارق شعيب مفتشا الرقابه التموينية بمديرية التموين.
أسفرت الحملة عن ضبط شركة لخلط وتعبئة الأعلاف الحيوانية بناحية كفر الدغايده، 20 شيكارة أعلاف حيوانية وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي طن غير مسجلة بوزارة الزراعة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة