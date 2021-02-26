ضبط طن أعلاف حيوانية غير مسجلة بوزارة الزراعة بالغربية

ووجه وكيل وزارة التموين بتشكيل حملة للمرور على المصانع والمحلات التجارية بنطاق مركز زفتى برئاسة أشرف شرف مفتش الرقابه التموينة بمديرية التموين والتجاره الداخلية، والسيد احمد الحواله وطارق شعيب مفتشا الرقابه التموينية بمديرية التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط شركة لخلط وتعبئة الأعلاف الحيوانية بناحية كفر الدغايده، 20 شيكارة أعلاف حيوانية وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي طن غير مسجلة بوزارة الزراعة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.