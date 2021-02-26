ضبط أسماك مجمدة مجهولة المصدر بالوادى الجديد فى حملة على مطاعم المحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، وبالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد، حملات تفتيشية مفاجئة بأسواق الجملة وبعض الأنشطة التجارية من مطاعم ومنافذ بيع، بالاشتراك مع قطاع الصحة ومباحث تموين مديرية أمن الوادي الجديد، أسفرت عن ضبط كميات من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الصلاحية قبل بيعها للمواطنين بمركز الخارجة.

وأشار الدكتور ناجى محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إلى تشكيل لجنة برئاسة دكتور علاء خليل سليمان مدير إدارة المجازر ودكتور عمرو إبراهيم محمد طبيب التفتيش وعضوية مديرية الشئون الصحية ومديرية التموين بالوادي الجديد لتنفيذ لجنة تفتيش على محلات ومطاعم اللحوم.

وأكد مدير عام الطب البيطري، أن تنفيذ الحملات الرقابية من تشكيل لجان تفتيش ومرور على مختلف الأنشطة التجارية ومجمعات الأسواق والمجازر البلدية وغيرها بمختلف المراكز الإدارية يجري بصورة مكثفة وفق خطة زمنية بمعدل شبه يومي طبقا لتوجيهات اللواء محمد الزملّوط محافظ الإقليم وحفاظاً على سلامة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وأضاف عوض، أن الحملة بالتنسيق مع الصحة ومباحث التموين، تمكنت من ضبط 44 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ صلاحية، ولفت مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إلى أنه جرى التحفظ على المضبوطات وعمل ٢ محضرين للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات اليومية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.