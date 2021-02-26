اليوم السابع
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شركة المترو تعلن الطوارئ استعدادا لانطلاق الامتحانات لمواجهة كورونا

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:00 م
شركة المترو تعلن الطوارئ استعدادا لانطلاق الامتحانات لمواجهة كورونا مترو الأنفاق
كتب ـ رضا حبيشى

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أعلنت شركة المترو رفع حالة الطوارئ القصوى داخل محطات المترو طوال فترة الامتحانات المقرر انطلاقها غدا السبت، مع الدفع بقطارات إضافية لمنع التكدسات فى إطار منع انتشار فيروس كورونا.

وشددت شركة المترو على جميع العاملين بضرورة المحافظة على ضبط مواعيد التقاطر لرحلات الخطوط الثلاثة، والدفع بقطارات إضافية فى حالة تطلب ذلك، مع حسن التعامل مع جميع الركاب خاصة الطلبة

وأكدت شركة المترو استمرار تشغيل الخط الساخن 16048 على مدار اليوم ومتابعة تشغيل خدمة الواتس اب على الرقم 01021778887 لتلقى شكاوى المواطنين، مع وجود نقاط اسعاف بالمحطات المختلفة للتعامل مع اى طارئ.

وتعمل شركة المتر بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدأ التشغيل اليومى من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان فى الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثانى من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام آخر قطار من نادى الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساء ومن العتبة 23.45 مساء.

 


مترو الأنفاق

الامتحانات

خطوط المترو

المترو

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