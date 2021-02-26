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شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:41 م
شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل شبورة
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد السبت 27 فبراير 2021 إلى الخميس 04 مارس 2021
 
 يوم السبت 27 فبراير:
 
 أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا) .
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
 
 يوم الأحد 28 فبراير: 
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد . 
 
يوم الإثنين 01 مارس : 
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
 
 نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء . 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد .
 
 يوم الثلاثاء 02 مارس :
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) . 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد
 
 يوم الأربعاء 03 مارس :
 
 أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) . 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد . 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .
 
 يوم الخميس 04 مارس :
 
 أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
 
 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد .
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد . 
 
وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.
 

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