شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد السبت 27 فبراير 2021 إلى الخميس 04 مارس 2021
يوم السبت 27 فبراير:
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا) .
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
يوم الأحد 28 فبراير:
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد .
يوم الإثنين 01 مارس :
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء .
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد .
يوم الثلاثاء 02 مارس :
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد
يوم الأربعاء 03 مارس :
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد .
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .
يوم الخميس 04 مارس :
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد .
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .
وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.
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