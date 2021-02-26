شباب قرية بحطيط يطالبون بتجديد ملعب كرة القدم بمركز الشباب.. والمركز الإعلامى للشرقية يرد

كتبت- نهى عبد النبى

أرسل القارئ مصطفى إبراهيم حسن السيد من محافظة الشرقية ، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "واتس اب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، يطالب فيها شباب قرية بحطيط التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية بحل لمشكلة سوء أرضية ملعب مركز الشباب، وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع: "الملعب عبارة عن نجيل صناعي وأصبح متهالك ولم يعد صالحا للعب عليه ولذلك نطالب بتجديدها فلم يتم صيانتها أو تغييرها منذ ٥ سنوات تقريبا حتي الآن وهىوغير صالح للعب عليه وغير صالح لممارسة كرة القدم نهائيا".





من جانبه أفاد المكتب الإعلامي لمحافظة الشرقية، بأنه جاري التواصل مع رئيس مدينة أبو حماد لبيان أسباب الشكوي، ووضع تقرير حول حالة الملعب.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".