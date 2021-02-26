شاطئ بورسعيد .. ضحك ولعب وشمس صافية.. فيديو وصور

انتشر لاعبو الراكت - إحدى ألعاب المضرب التي اشتهرت بمحافظة بورسعيد خلال الأشهر القليلة الماضية رغم أنها لعبة قديمة، ولكن ساعد وجود لاعبى الراكت على الشاطئ بصفة مستمرة إلى هذا الانتشار.

وبلقائنا مع سعد التابعي - أحد أقدم لاعبو الراكت ببورسعيد، قال إنه طالب من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تأسيس إتحاد للعبة الراكت، حتي يتسني للاعبين وجودهم تحت مظلة معتمدة ولها نشاط، وتمثيل مصر دولياً.

وأضاف "التابعي"، أنه يستطيع وزملائه وجميع لاعبين آخرين وقتما يتم إنشاء هذا الإتحاد والحصول أيضا علي بطولات علي مستوي العالم في هذه اللعبة.

وأشار لاعبون آخرون، علي شاطئ بورسعيد، إلي أن اللعبة بدأت تنتشر بشكل كبير علي الشاطئ، حتي أن السيدات والفتيات بدأ في لعبها والإستمتاع بجو ومناخ الشاطئ المعتدل.