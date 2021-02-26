سيد صانع التحف: قصر قامتى لم يقف أمام طموحى فى النجاح.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

أحد نجوم مهنة صناعة الألباستر والتحف الفرعونية المقلدة فى مصانع الألباستر المختلفة على مدار الـ20 سنة الماضية، وهو الشاب "سيد محمد سليم" البالغ من العمر 29 سنة أحد الشباب قصار القامة من أبناء جزيرة القرنة بجبل البر الغربى بمحافظة الأقصر.

وأجرى اليوم السابع، بثا مباشرا مع الشاب سيد سليم، قائلا إنه يعمل فى تلك المهنة منذ طفولته وكان يتردد على مصانع الألباستر للعمل فيها بأجر يومى بسيط منذ كان يبلغ من العمر 9 سنوات، حيث قرر الخروج من منزله للعمل وكسب الرزق الحلال، ولا يزال يعمل بتلك المهنة حتى الآن لحبه فى صناعة التحف الفرعونية والإعداد لخطواتها قبل عرضها أمام الأفواج السياحية التى تزور الأقصر يومياً طوال العام.

ويضيف سيد سليم، أنه لديه 5 أشقاء وهو الوحيد فيهم من "قصار القامة"، حيث إن والده منذ طفولته قام بالسفر به لعدة محافظات، وأجرى له عدة عمليات فى قدميه، حيث أنه بعمر الـ12 سنة أجرى عملية فى مستشفى الأقصر الدولى فى قدميه.

وأوضح الشاب سيد محمد سليم من قصار القامة، أنه بحكم قصر قامته منذ طفولته تعرض لبعض المضايقات فى الطفولة ولكنه كان يتعامل معها بصورة طبيعية، ولكن مع كبر سنه شيئاً فشيئاً كان يغضب ممن يعايرونه بقصر قامته وكان يحزن كثيراً، حتى تعايش مع الوضع وأصبح أفضل منهم ويعمل فى مصانع الألباستر وخدمة أصحابها أفضل من الباقيين، كما يحبه الأجانب ويلتقطون صورا تذكارية معه فى زياراتهم للمصانع التى عمل بها بمنطقة جبل القرنة، متابعا أنه يتمنى أن يتزوج وينجب أطفالا.