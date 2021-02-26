اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 02:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سيد صانع التحف: قصر قامتى لم يقف أمام طموحى فى النجاح.. فيديو

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:17 ص
سيد صانع التحف: قصر قامتى لم يقف أمام طموحى فى النجاح.. فيديو الشاب سيد سليم
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحد نجوم مهنة صناعة الألباستر والتحف الفرعونية المقلدة فى مصانع الألباستر المختلفة على مدار الـ20 سنة الماضية، وهو الشاب "سيد محمد سليم" البالغ من العمر 29 سنة أحد الشباب قصار القامة من أبناء جزيرة القرنة بجبل البر الغربى بمحافظة الأقصر.

وأجرى اليوم السابع، بثا مباشرا مع الشاب سيد سليم، قائلا إنه يعمل فى تلك المهنة منذ طفولته وكان يتردد على مصانع الألباستر للعمل فيها بأجر يومى بسيط منذ كان يبلغ من العمر 9 سنوات، حيث قرر الخروج من منزله للعمل وكسب الرزق الحلال، ولا يزال يعمل بتلك المهنة حتى الآن لحبه فى صناعة التحف الفرعونية والإعداد لخطواتها قبل عرضها أمام الأفواج السياحية التى تزور الأقصر يومياً طوال العام.

ويضيف سيد سليم، أنه لديه 5 أشقاء وهو الوحيد فيهم من "قصار القامة"، حيث إن والده منذ طفولته قام بالسفر به لعدة محافظات، وأجرى له عدة عمليات فى قدميه، حيث أنه بعمر الـ12 سنة أجرى عملية فى مستشفى الأقصر الدولى فى قدميه.

وأوضح الشاب سيد محمد سليم من قصار القامة، أنه بحكم قصر قامته منذ طفولته تعرض لبعض المضايقات فى الطفولة ولكنه كان يتعامل معها بصورة طبيعية، ولكن مع كبر سنه شيئاً فشيئاً كان يغضب ممن يعايرونه بقصر قامته وكان يحزن كثيراً، حتى تعايش مع الوضع وأصبح أفضل منهم ويعمل فى مصانع الألباستر وخدمة أصحابها أفضل من الباقيين، كما يحبه الأجانب ويلتقطون صورا تذكارية معه فى زياراتهم للمصانع التى عمل بها بمنطقة جبل القرنة، متابعا أنه يتمنى أن يتزوج وينجب أطفالا.

 

 


قصار القامه

اخبار عاجله

الأقصر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشباب والرياضة لـ"التاسعة": مركز شباب الجزيرة تحت أمر قصار القامة فى أى وقت

الأحد، 14 فبراير 2021 01:17 ص

أول عارضة أزياء من قصار القامة في مصر: أواجه التنمر بالتجاهل

الإثنين، 04 يناير 2021 03:41 م

وزارة التضامن تحتضن قصار القامة.. كيف احترمت مصر القديمة الأقزام؟.. فيديو

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:00 م

وزيرة التضامن تعلن إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لقصار القامة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:42 ص

لأول مرة فى مصر.. عرض أزياء الشتاء لذوى الهمم وقصار القامة.. فيديو

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 10:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة