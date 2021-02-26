سناتور جمهورى يدعم ترامب بانتخابات 2024 رغم إدانته له بأحداث الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إنه سيدعم دونالد ترامب في عام 2024 إذا أصبح المرشح الجمهوري للرئاسة، بعد أقل من أسبوعين من إدانته للرئيس السابق فى احداث اقتحام الكونجرس.

تأتي هذه التصريحات، وسط خلاف بين الرئيس السابق وماكونيل، فى أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير - وهو الحدث الذي ألقى ماكونيل باللوم فيه على ترامب في تصريحات في مجلس الشيوخ، وبدوره انتقد ترامب ماكونيل الأسبوع الماضي ووصفه بأنه "اختراق سياسي لا يبتسم" يضعف الحزب الجمهورى.

خلال مقابلته مع فوكس نيوز، توقف ماكونيل عن تقديم دعمه الفوري لترامب في ما يُرجح أن يكون ميدانًا جمهوريا مزدحم في 2024، وشدد ماكونيل على أن العديد من الجمهوريين الآخرين ألمحوا أيضًا إلى نواياهم في خوض انتخابات الرئاسة في 2024.

قال ماكونيل: "هناك الكثير ليحدث من الآن وحتى عام 24 .. لدي أربعة أعضاء على الأقل أعتقد أنهم يخططون للترشح للرئاسة ، بالإضافة إلى بعض المحافظين وغيرهم. ليس هناك شاغل. يجب أن يكون سباقًا مفتوحًا على مصراعيه وممتعًا تغطيه جميعًا ".

أشار ماكونيل، إلى رغبته في الانتقال من انتخابات 2020 والتركيز بدلاً من ذلك على استعادة مجلسي النواب والشيوخ في عام 2022. وعندما سئل عن دور ترامب في خسائر الجمهوريين في الانتخابات الخاصة لمقاعد مجلس الشيوخ في جورجيا ، قال ماكونيل بشكل قاطع: لديك أي ملاحظات أخرى حول ذلك. ونحن نتطلع."

كما رفض ماكونيل هجوم ترامب عليه بأنه يضر بآفاق الحزب، مؤكدا أنه لم تكن هناك "حرب أهلية" داخل الحزب وأنه ظل منافسًا للديمقراطيين بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.

لا يزال شبح ترشح ترامب في عام 2024 يحوم حول الحزب، مع استمرار شعبية الرئيس السابق بين الناخبين الجمهوريين. توقع السناتور ميت رومني (جمهوري عن ولاية يوتا) يوم الثلاثاء أن ترامب سيفوز بالترشيح في عام 2024 إذا تقدم مرة أخرى للبيت الأبيض.