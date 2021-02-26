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سلطان عمان يهنئ الملك سلمان بشفاء ولى العهد السعودى

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:47 م
سلطان عمان يهنئ الملك سلمان بشفاء ولى العهد السعودى سلطان عمان هيثم بن طارق
كتب محمد جمال

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بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقيّةَ تهنئةٍ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة نجاح العمليّة الجراحيّة التي أُجريت للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
 
ووفقا لصحيفة الشبيبة أعرب سلطان عمان عن :"تهانيه وصادق تمنّياته له، داعيًا الله تعالى أن يمُنّ عليه وعلى سموّ ولي العهد بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدّم ورقيّ وازدهار.".
 
وأجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء الماضي، عملية جراحية تكلّلت بالنجاح، وذكر الديوان الملكي في بيان، أن الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية  في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت هذه العملية بالنجاح.
 
وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "واس" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".
 
وأوضحت الوكالة في بيانها أن ولي العهد السعودي أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، وغادر المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".

سلطان عمان

سلطنة عمان

السعودية

محمد بن سلمان

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