اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 26-2-2021

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:53 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 26-2-2021 دينار كويتى
كتبت ـ سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد سعر الدينار الكويتى استقرارا اليوم الجمعة 26-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى عند سعر 48.88 جنيه للشراء، 51.99 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.65 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.
 
وانخفض اليورو 0.2 % إلى 1.21475 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.22435 دولار أمس الخميس.
 
وظلت العملات المشفرة منخفضة بعد أن تراجعت أثناء الليل، وجرى تداول بتكوين عند 46 ألفا و443 دولارا عقب انخفاضها 5% أمس الخميس، بينما جرى تداول الإيثر عند 1473 دولارا بعد أن نزلت 9%.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.65  جنيه للشراء.
 
52.12  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.88  جنيه للشراء.
 
51.99  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.88  جنيه للشراء.
 
51.99  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.69  جنيه للشراء.
 
52.05  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.86  جنيه للشراء.
 
52.13  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.90  جنيه للشراء.
 
52.08  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39  جنيه للشراء.
 
51.96  جنيه للبيع.
 
 

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة