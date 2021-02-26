سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 26-2-2021

شهد سعر الدينار الكويتى استقرارا اليوم الجمعة 26-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى عند سعر 48.88 جنيه للشراء، 51.99 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.65 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

وانخفض اليورو 0.2 % إلى 1.21475 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.22435 دولار أمس الخميس.

وظلت العملات المشفرة منخفضة بعد أن تراجعت أثناء الليل، وجرى تداول بتكوين عند 46 ألفا و443 دولارا عقب انخفاضها 5% أمس الخميس، بينما جرى تداول الإيثر عند 1473 دولارا بعد أن نزلت 9%.