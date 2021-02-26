زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن 10 سنوات لـ212 متهما بـ"أحداث ذكرى الثورة"

كتب إيهاب المهندس - سليم على

زى النهارده من 4 سنوات، يوم 26 فبراير 2017، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تقضى بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف بوسط البلد ومقتل مواطنين.

صدر الحكم فى ذلك الوقت برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت فى يناير من عام 2014، بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.