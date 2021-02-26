وأكد المصدر أن إيران تساعد الجيش السورى في قتاله ضد تنظيم داعش (المحظور في روسيا)، قائلا:"إنهم موجودون لمساعدة الحكومة الشرعية والشعب في سوريا في محاربة الإرهابيين".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكدت توجيه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.