رسالة اطمئنان للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

وجهت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رسالة طمأنينة للطلاب وأولياء الأمور مع قرب بداية اختبارات الفصل الدراسى الأول، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات بتهيئة المناخ المناسب والملائم الذى يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشددت وكيل تعليم القليوبية، على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على الإلتزام بتنفيذ التعليمات، وسرعة إزالة أى سلبيات أو معوقات تعيق سير أعمال الامتحانات.

وقالت : "نحن في خدمتكم لأي استفسار وهناك معلمون شرفاء يضحون بأوقاتهم من أجل الطلاب وتوفير الراحة النفسية والهدوء لأبنائنا الطلاب عند أداء الامتحان"، كما وجهت علي ضرورة التواصل السريع مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية، لتذليل كافة المعوقات وتذليل كافة العقبات والوصول لحلها بطريقة سريعة وفورية.

كما ألغت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الإجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب بدأ من يوم 28 /2 / 2021 وذلك حسب ظروف كل إدارة تعليمية، وفقاً للكتاب الدوري رقم (1) الصادر في 18/ 2 /2021 والمعتمد من وزير التربية والتعليم.

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، أنه تم إلغاء الإجازات الستثنائية ونظام العمل بالتناوب بدءً من يوم 28 / 2/ 2021 وذلك حسب ظروف كل إدارة تعليمية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، وعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رفع الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وبدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، إن جميع المدارس تعمل على الانتهاء من أعمال الصيانة، وتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول، تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزارة فى هذا الشأن، حيث يتم المتابعة اليومية للمدارس والإدارات التعليمية لمعرفة أى أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية التى مرت بها البلاد فى الأيام السابقة.

وشددت وكيل المديرية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية والعمل على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة والطالبات لعقد الامتحانات.