رئيس مياه القناة: سيطرنا على الكسور المفاجئة وتم إصلاحها فى وقت قياسى

بورسعيد محمد فرج

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، إن غرفة عمليات الشركة تلقت عددا من البلاغات عن كسور مفاجئة بمواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقل إليها العاملين بالشركة من مهندسين وفنيين وعمال، وتم إصلاحها فى وقت قياسي، وفى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطنى إقليم القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن عمال الشبكات تمكنوا من إنهاء عملية إصلاح كسر 8 بوصة لخط المياه الطرد الرئيسى من خزان الرفع التابع لمركز ومدينة التل الكبير، المغذى لقرى وادى الملاك والظهير الصحراوى وقرى القصاصين القديمة، وإصلاح كسر بخط 600 مم الخاص بطلمبات المياه العكر بمحطة مياه الشرب بالتل الكبير دون قطع المياه أو تخفيض الضغط، بالإضافة الى تركيب محبس هواء على عداية كوبرى البعالوة، خط طرد محطة UF ، وذلك لحماية شبكات التوزيع من الكسر وتقليل الفاقد الناتج عن كسور بشبكات التوزيع.

وأضاف رئيس مياه القناة، انه تم إصلاح كسر خط 300 على طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوى امام مدينة فايد، كما تم اصلاح كسر خط مياه 4 بوصة بمنطقة فخرى التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وإصلاح كسر فى خط المياه 300 المغذى لمجمع المدارس بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.