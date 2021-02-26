اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 09:01 م
خالد صلاح
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رئيس صندوق استثمارى كندى يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقى لقاح كورونا

الجمعة، 26 فبراير 2021 08:52 م
رئيس صندوق استثمارى كندى يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقى لقاح كورونا لقاح _صورة أرشيفية
(رويترز)

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تنحى مارك ماتشين رئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثمارى الكندى (كندا بينشن إنفستمنت) بعد سفره إلى الإمارات لتلقى لقاح مضاد لكورونا بالمخالفة لتعليمات السفر الصادرة من حكومة بلاده وفى تصرف قوبل بانتقادات.

 

وأصدر مجلس إدارة الصندوق اليوم الجمعة، قرارا بتعيين جون جراهام رئيسا تنفيذيا ويشغل حاليا منصب المدير الإدارى والرئيس العالمى لاستثمارات الائتمان فى أكبر صناديق أجور التقاعد فى البلاد.

 

وصار ماتشين ثانى مسؤول كبير فى شركة بكندا يستقبل بسبب محاولة مخالفة قواعد تلقى اللقاح فيما يشير إلى خيبة أمل البعض إزاء الطرح البطيء للقاحات فى البلاد.

 

 


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