رئيس صندوق استثمارى كندى يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقى لقاح كورونا

(رويترز)

تنحى مارك ماتشين رئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثمارى الكندى (كندا بينشن إنفستمنت) بعد سفره إلى الإمارات لتلقى لقاح مضاد لكورونا بالمخالفة لتعليمات السفر الصادرة من حكومة بلاده وفى تصرف قوبل بانتقادات.

وأصدر مجلس إدارة الصندوق اليوم الجمعة، قرارا بتعيين جون جراهام رئيسا تنفيذيا ويشغل حاليا منصب المدير الإدارى والرئيس العالمى لاستثمارات الائتمان فى أكبر صناديق أجور التقاعد فى البلاد.

وصار ماتشين ثانى مسؤول كبير فى شركة بكندا يستقبل بسبب محاولة مخالفة قواعد تلقى اللقاح فيما يشير إلى خيبة أمل البعض إزاء الطرح البطيء للقاحات فى البلاد.