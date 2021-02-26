رئيس جامعة القناة: 39 ألف طالب يستعدون لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن إجمالي عدد الطلاب الذين من المتوقع انتظامهم في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، يبلغ حوالي 39 ألف طالب وطالبة.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إن إجمالي عدد الطلاب المنتظر أن يؤدوا الامتحانات على مستوى كل فرقة، جاء بواقع 11 ألفا و392 طالباً وطالبة بالفرقة الأولى، و10 آلاف و863 طالباً وطالبة بالفرقة الثانية، و8 آلاف و656 طالباً وطالبة بالفرقة الثالثة.

كما يبلغ عدد الطلاب المقيدين في الفرقة الرابعة 7 آلاف و256 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى 924 طالباً وطالبة بالفرقة الخامسة، و199 طالباً وطالبة بالفرقة السادسة، وذلك على مستوى 17 كلية بجامعة قناة السويس.

وتابع نائب رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية التجارة تتصدر عدد الطلاب المقيدين لإداء امتحانات التيرم الأول، بإجمالي 9 آلاف و84 طالباً وطالبة، سواء انتظام أو انتساب أو شعبة اللغة الانجليزية، يليها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بإجمالي 6 آلاف و587 طالباً وطالبة انتظام وانتساب، ثم تأتي كلية التربية في المركز الثالث من حيث أكبر عدد طلاب من المتوقع انتظامهم في لجان الامتحانات، بإجمالي ما يقرب من 4 آلاف و861 طالباً وطالبة.

ويؤدي الامتحانات 1760 طالباً وطالبة بكلية الطب البشري، و1064 طالباً وطالبة بكلية الطب البيطري، و1107 طالباً وطالبة بكلية الصيدلة، و627 طالباً وطالبة بكلية طب الأسنان، و1221 طالباً وطالبة بكلية السياحة والفنادق، و1482 طالباً وطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات، و1712 طالباً وطالبة بكلية الزراعة.

ويبلغ عدد الطلاب المقرر انتظامهم في لجان امتحانات التيرم الأول بكلية العلوم 1166 طالباً وطالبة، و2557 طالبًا وطالبة بكلية الهندسة، و875 بكلية التمريض، و2067 بالمعهد الفني للتمريض، و1330 بالتربية الرياضية، و1486 بكلية الألسن، و303 طلاب بالمصرية الصينية.