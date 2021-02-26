رئيس الحكومة الإيطالية يحث أوروبا على الإسراع فى عمليات التطعيم ضد كورونا

فاطمة شوقى

حث رئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراجى، خلال المجلس الأوروبي المنعقد أمس الخميس عبر دائرة الفيديو، على الإسراع في عمليات التطعيم الأوروبية، لاسيما فيما يتعلق بإمدادات اللقاحات لوباء فيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت عنه مصادر دبلوماسية.

كما طالب دراجى باتخاذ مواقف أقل ليونة تجاه الشركات غير الممتثلة لاتفاقيات الشراء المسبقة الموقعة مع المفوضية الأوروبية نيابة عن الدول الأعضاء الـ27، مستدلا بسياسة المملكة المتحدة والولايات المتحدة الصارمة في هذا الصدد، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأفادت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية أمس الخميس بتوثيق 19886 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا و308 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 96974 شخص منذ بداية تفشي الفيروس في ايطاليا.

وتم إجراء 353704 مسحة اختبار للكشف عن الفيروس، وبلغت نسبة الحالات الايجابية الى عدد الاختبارات 5.6%، مرتفعة عن الـ 4.8% المعلنة امس.

ووفق البيانات، يشغل المرضى بالوباء حاليا 2168 سريرا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات بزيادة قدرها 11 مريضا مقارنة بالامس.

وتماثل للشفاء 12853 شخصا بين أمس واليوم، وهو رقم يرفع العدد الإجمالي للمتعافين من الوباء إلى مليونين و375 ألفا و318.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات النشطة، تبلغ مليونين و868 ألفا و435.