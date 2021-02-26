اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 07:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس أركان الجيش الباكستانى يبحث مع وزير الدفاع العراقى التعاون الثنائى

الجمعة، 26 فبراير 2021 07:00 ص
رئيس أركان الجيش الباكستانى يبحث مع وزير الدفاع العراقى التعاون الثنائى جمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقى
إسلام آباد أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع رئيس أركان الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا، مع وزير الدفاع العراقى جمعة عناد سعدون، الذى يقوم بزيارة رسمية لباكستان حالياً.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدفاعى الثنائى والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الأمنية الإقليمية، واتفقا على العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأكد رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا أن باكستان تولى أهمية بالغة لروابطها الودية مع العراق، بدوره أشاد وزير الدفاع جمعة عناد سعدون بجهود باكستان المتواصلة للاستقرار والسلام فى المنطقة.

 


الجيش الباكستانى

باكستان

أخبار باكستان

وزير الدفاع العراقى

العراق

أخبار العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طوارئ فى العراق بسبب المظاهرات وكورونا.. 16 جريحا بينهم 5 من رجال الأمن فى مواجهات بين محتجين والشرطة بالناصرية.. ومصطفى الكاظمى يقرر منع الانتقال بين المحافظات للوقاية من الفيروس المستجد

الخميس، 25 فبراير 2021 08:30 م

العراق يتعاقد على شراء 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الخميس، 25 فبراير 2021 06:08 م

عبوة ناسفة تستهدف رتلا للقوات الأمريكية في الشوملي جنوب العراق

الخميس، 25 فبراير 2021 05:40 م

رئيس وزراء العراق يؤكد متانة العلاقات مع مصر

الخميس، 25 فبراير 2021 04:05 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة