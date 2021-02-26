رئيس أركان الجيش الباكستانى يبحث مع وزير الدفاع العراقى التعاون الثنائى

إسلام آباد أ ش أ

اجتمع رئيس أركان الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا، مع وزير الدفاع العراقى جمعة عناد سعدون، الذى يقوم بزيارة رسمية لباكستان حالياً.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدفاعى الثنائى والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الأمنية الإقليمية، واتفقا على العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأكد رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا أن باكستان تولى أهمية بالغة لروابطها الودية مع العراق، بدوره أشاد وزير الدفاع جمعة عناد سعدون بجهود باكستان المتواصلة للاستقرار والسلام فى المنطقة.