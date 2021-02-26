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رئيسا الوزراء والبرلمان العراقى يطمئنان على صحة ولى العهد السعودى

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:13 م
رئيسا الوزراء والبرلمان العراقى يطمئنان على صحة ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان
كتب أحمد عرفة

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تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اتصالين هاتفيين من رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسى، اطمئنا فيه على صحته عقب العملية الجراحية التي أجراها الأسبوع الجاري.

ووفقا لموقع روسيا اليوم تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اطمأن فيه أيضا على صحة ولي العهد، داعيا له بالصحة والعافية بعد إجراء العملية.

فيما أعرب ولي العهد السعودي، عن شكره لرئيس الوزراء ورئيس البرلمان العراقيين على المشاعره الأخوية الصادقة.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أن ولي العهد خضع لعملية جراحية "تكللت بالنجاح"، وقد غادر من بعدها المستشفى.


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العراق

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