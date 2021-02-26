خطف تلاميذ مدرسة فى ولاية زامفارا النيجيرية

رويترز

قال متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا فى شمال غرب نيجيريا اليوم الجمعة إن تلاميذ بإحدى المدارس فى الولاية اختطفوا، لكنه امتنع عن ذكر عدد المختطفين.