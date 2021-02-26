خطف تلاميذ مدرسة فى ولاية زامفارا النيجيرية

قال متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا فى شمال غرب نيجيريا اليوم الجمعة إن تلاميذ بإحدى المدارس فى الولاية اختطفوا، لكنه امتنع عن ذكر عدد المختطفين.
خطف تلاميذ مدرسة فى ولاية زامفارا النيجيريةالجمعة، 26 فبراير 2021 09:50 ص
نيجيريا
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