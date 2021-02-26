اليوم السابع
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خطف تلاميذ مدرسة فى ولاية زامفارا النيجيرية

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:50 ص
خطف تلاميذ مدرسة فى ولاية زامفارا النيجيرية نيجيريا
رويترز

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قال متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا فى شمال غرب نيجيريا اليوم الجمعة إن تلاميذ بإحدى المدارس فى الولاية اختطفوا، لكنه امتنع عن ذكر عدد المختطفين.


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زامفارا

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بوكو حرام

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