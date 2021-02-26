خبير الأوبئة فاوتشى: السلالة الجنوب أفريقية غير متفشية على نطاق واسع بأمريكا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن خبير الأوبئة فاوتشي، قال: إن السلالة الجنوب أفريقية غير متفشية على نطاق واسع فى أمريكا.

وكان قد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لديها خطة لتطعيم المواطنين باللقاحات فى معظم الولايات قبل فترة بسيطة ولكن الأمر تغير الآن، وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "منذ أكثر من شهر بقليل، لم يكن لدى أمريكا خطة حقيقية لتطعيم معظم أنحاء البلاد. لقد غير ذلك لحظة تولينا منصب الرئاسة الامريكية".