اليوم السابع
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خارجية فرنسا: ندعم الغارات الأمريكية ضد الميليشيات الموالية لإيران فى سوريا

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:02 م
خارجية فرنسا: ندعم الغارات الأمريكية ضد الميليشيات الموالية لإيران فى سوريا وزير الخارجية الفرنسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت الخارجية الفرنسية دعمها الغارات الأمريكية ضد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أكدت أن الغارات التي نفذناها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا هي الأولى من نوعها لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، متابعا: طائرتا أف 15 ألقتا 7 قنابل ودمرتا 9 منشآت كليا وألحقتا أضرارا بمنشآتين إضافيتين، وفق المصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: لدينا تصور حول وقوع ضحايا في الغارة ولا نزال نقيم الوضع، موضحا أن الهدف من الغارات تقويض قدرة المليشيات على شن هجمات جديدة وبعث رسالة أننا سنحمي قواتنا.

 

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سوريا

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اخبار سوريا

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