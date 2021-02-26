حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة طنطا بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحى

الغربية - عادل ضرة

نفذ حى أول طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحي، بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع ورفع تراكمات القمامة أولا بأول.

واستهدفت الحملة منطقة سيجر، وأسفرت جهود الحملة عن رفع كميات كبيرة من القمامة، كما تم كنس وتطهير نقاط تجميع القمامة، ورفع الأتربة المتراكمة بالشوارع.

من ناحية أخرى شن حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب احمد المغاورى رئيس الحى حملة نظافة مكبرة بطول شريط السكة الحديد بالمدينة، لرفع تراكمات القمامة المتراكمة بجوار السور، والتى يستغلها الأهالى فى التخلص من القمامة مما ينتج عنه انبعاث الروائح الكريهة واشتعال النيران فى القمامة.

وشارك فى الحملة معدات وسيارات وعمال وسائقين جهاز النظافه بالحى، واستهدفت الحملة رفع تراكمات القمامة والمخلفات من جانبى قضبان السكة الحديد بداية من مدخل المدينة وحتى العيادة الشعبية تم رفع القمامة200 طن قمامة ونقلها لمصنع التدوير.



حملات نظافة مكبرة بشوارع مدينة طنطا