اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفى قواعد المرور

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:32 ص
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفى قواعد المرور حملة مرورية _ ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عززت اليوم الجمعة، الإدارة العامة لمرور القاهرة، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة، لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

 


ادارة المرور

حملات مرورية

رصد المخالفات

محاور القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور: لن نغلق أى طريق إلا عند انعدام الرؤية بسبب الطقس السيئ

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:15 ص

المرور تستعد لشبورة الأيام الـ 5.. طوارئ بغرف العمليات ومراقبة السيارات لرصد الزحام.. التنسيق مع الأرصاد لمعرفة حالة الطقس بشكل دورى.. تخصيص أرقام إغاثة لاستقبال البلاغات.. وتحذيرات من السرعات الزائدة

الخميس، 25 فبراير 2021 12:50 م

سقوط 3 لصوص سرقوا خزينة شركة فى منطقة النزهة

الخميس، 25 فبراير 2021 12:11 م

حملات مكثفة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين لقواعد المرور

الخميس، 25 فبراير 2021 10:07 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة