حكم بتعويض طاقم سفينة أمريكية 2.3 مليار دولار بعد 50 عام من الاحتجاز

كتبت: نهال أبو السعود

قضت محكمة فيدرالية أمريكية بتعويض قدره 2.3 مليار دولار لعدد من أفراد طاقم ‏السفينة يو إس إس بويبلو وعائلاتهم الناجية، بعد أكثر من 50 عامًا على احتجاز كوريا ‏الشمالية للسفينة وطاقمها كرهائن.‏

وبحسب شبكة سي ان ان، رفع أكثر من 100 من أفراد الطاقم وأقاربهم دعوى ضد كوريا ‏الشمالية في فبراير 2018 في محكمة بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية والذي ‏يسمح للضحايا بتحريك دعاوي بتهمة التعذيب أو أخذ الرهائن أو الإصابة الشخصية أو الوفاة.‏

وقال المحامون الذين يمثلون المدعين في بيان، إن الجائزة هي من بين أكبر المبالغ التي تم ‏تقديمها على الإطلاق في قضية مثل هذه، ووصف مارك برافين وهو أحد المحامين ‏الرئيسين للضحايا، الحكم بأنه "نتيجة هائلة".‏

وقال برافين، الذي بدأ العمل في القضية منذ حوالي ست سنوات: "أعتقد أن جميع المدعين ‏سيكونون سعداء للغاية، لقد كانت عملية طويلة".‏

وسمح للمدعين، برفع دعوى بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن كوريا ‏الشمالية دولة راعية للإرهاب في عام 2017، ما أعاد فتح نافذة التقاضي ضد بيونج يانج ‏بموجب قانون 1976 وقد تم رفع كوريا الشمالية من القائمة في عام 2008 من قبل ‏الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش.‏

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن تعويض الأضرار من كوريا الشمالية، ‏فلم تكن بيونج يانج ممثلة في القضية.

ولطالما اتهمت السلطات الكورية السفينة بويبلو وطاقمها بالتجسس بشكل غير ‏قانوني في المياه الإقليمية لكوريا الشمالية عندما تم القبض عليها.‏

ولا تزال "بويبلو" من الناحية الفنية سفينة تم تكليفها في البحرية الأمريكية، ولكن منذ عام ‏‏2013، استخدمتها كوريا الشمالية كمتحف جذب سياحي ودعاية في بيونج يانج.