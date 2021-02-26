اليوم السابع
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حظر التجوال الشامل يدخل حيز التنفيذ فى الأردن بسبب كورونا

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:00 ص
حظر التجوال الشامل يدخل حيز التنفيذ فى الأردن بسبب كورونا حظر التجوال فى الاردن _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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دخل حظر التجوال الشامل فى جميع محافظات الأردن حيز التنفيذ فى تمام الساعة 10 من مساء الخميس، وسيستمر حتى تمام الساعة 6 من صباح يوم السبت، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقررت الحكومة فرض حظر تجول أيام الجمعة من كل أسبوع وحتى إشعار آخر، وبدأ الحظر الجزئى عند الساعة الـ 9 مساء للمنشآت والساعة الـ 10 مساء للأفراد، وذلك ضمن إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا.

 

من جهتها، سمحت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للمصلين بالخروج سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة خلال فترة الحظر الشامل.

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