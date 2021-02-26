اليوم السابع
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حريق بالطابق الثانى فى منزل بقرية أم جعفر بكفر الشيخ دون إصابات

الجمعة، 26 فبراير 2021 09:46 م
حريق بالطابق الثانى فى منزل بقرية أم جعفر بكفر الشيخ دون إصابات سياره مطافئ - ارشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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التهمت النيران محتويات حجرتين بالطابق الثانى بمنزل بقرية أم جعفر التابعة لمركز كفر الشيخ، ولا توجد إصابات فى الأرواح.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بمنزل بقرية أم جعفر، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

على الفور، هرعت سيارات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، نشوب الحريق فى غرفتين بشقة مساحتها حوالى 150 مترًا مربعًا، بالطابق الثانى بمنزل ملك س.أ 50 سنة، فلاح، ما أدى إلى احتراق محتويات الغرفتين، ولم ينتج عن الحادث أى إصابات أو فيات.

كلفت إدارة البحث الجنائى تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث بالتحرى عن الواقعة، وأخطرت الأدلة الجنائية؛ لإجراء المعاينة اللازمة؛ لبيان سبب الحريق، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.


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