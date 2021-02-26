اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عامل متهم بالإتجار فى الأسلحة النارية بكرداسة

الجمعة، 26 فبراير 2021 03:28 م
حبس عامل متهم بالإتجار فى الأسلحة النارية بكرداسة حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بحبس عامل متهم بالإتجار في الأسلحة النارية في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيق. وكان تم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد إتجار متهم مقيم بدائرة المركز، فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته بندقيتين وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار و الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.


سلاح نارى

ذخيرة

تجارة السلاح

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة