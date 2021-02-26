حبس عامل متهم بالإتجار فى الأسلحة النارية بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بحبس عامل متهم بالإتجار في الأسلحة النارية في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيق. وكان تم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد إتجار متهم مقيم بدائرة المركز، فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته بندقيتين وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار و الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.