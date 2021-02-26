حبس عاطلين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة للإتجار بها فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 35 طربة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائهما، بالإضافة إلى مبلغ مالي. توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطلين في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 35 طربة حشيش، ومبلغ مالي، قبل ترويجهما المضبوطات على عملائهما.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار بها، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المضبوطات، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.