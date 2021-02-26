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جولة خاصة بحديقة الحيوان.. وعروض فرس النهر تبهر الزوار "فيديو لايف"

الجمعة، 26 فبراير 2021 04:30 م
جولة خاصة بحديقة الحيوان.. وعروض فرس النهر تبهر الزوار "فيديو لايف" سيد قشطة
محمد فتحى

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أجرى تلفزيون" اليوم السابع" اليوم الجمعة، جولة داخل حديقة الحيوانات بالجيزة، ورصد إقبالا كبيرا من الجمهور والأسر للتنزه داخل الحديقة ومشاهدة الحيوانات المختلفة.

وسلطت جولة تليفزيون" اليوم السابع" على بيت فرس النهر، وأجرى بثا مباشرا على صفحة موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك تحت عنوان "سيد قشطة بيغطس ويقب.. عروض فرس النهر تبهر زوار حديقة الحيوان".

وكان الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أعلن أنه ستتغير تذكرة الدخول لحديقة حيوان الجيزة يوم الثلاثاء فقط لتكون 65 جنيها، وباقى أيام الأسبوع 5 جنيهات كما هى دون تغيير.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه يوم الثلاثاء كان أجازة حدائق الحيوان، ولكن تقرر فتح الحدائق للجمهور فى ذلك اليوم بسعر خاص 65 جنيها للفرد، ولكن فى أوقات الأجازات والأعياد يكون الدخول فى هذا اليوم بـ5 جنيهات فقط، حيث جرى تطبيق ذلك فى فترة أجازة نصف العام والتى ستنتهى خلال أيام.

وفى سياق آخر، أكد رجائي، أنه خلال التقلبات الجوية يجرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، والمتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.

 


سيد قشطة

حديقة الحيوان

حديقة حيوان الجيزة

تلفزيون اليوم السابع

فرس النهر

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