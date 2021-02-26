جامعة عين شمس تنفي ظهور إصابات بفيروس كورونا بالمدن الجامعية

كتب محمود راغب

نفت إدارة جامعة عين شمس ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام المضللة ، من ظهور إصابات بين الطلاب بالمدن الجامعية.



وأكدت الجامعة أن ما جرى خلال الأيام الماضية هو عمل مسحات لجميع الطلاب قبل تسكينهم بالمدن الجامعية، وذلك كإجراء احترازي ووقائي غير مسبوق تنفرد به جامعة عين شمس لضمان سلامة كل المقيمين بالمدن الجامعية.

واوضحت أن أية حالات ثبتت إيجابيتها من الطلاب الوافدين ممن جرت لهم المسحات قبل تسكينهم بالمدن الجامعية، تم تحويلها فوراً لمستشفى العزل الميداني لتلقي العلاج والرعاية مجاناً ، أما الحالات المشتبه في إصابتها فيتم إعادة عمل المسحات لهم للتأكد من سلامتهم وتم عزلهم في الأماكن المخصصة للعزل بمستشفى الطلبة.



وأهابت إدارة جامعة عين شمس بوسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة في كل ما يتم نشره أو تداوله من بيانات إعلامية، منعاً لإثارة البلبلة في ظل الظروف الراهنة.



وتابعت :كما تحتفظ الجامعة بحقها القانوني في الرد و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر القنوات الشرعية المعنية ؛لمساءلة كل من يخالف قواعد الشرف الإعلامي.