جامعة أسوان تناقش إعادة هيكلة سوق العمل وسط تداعيات كورونا

أسوان – عبد الله صلاح

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إنه فى إطار سعي جامعة أسوان للتواصل الدائم والمستمر لربط خريجي وطلاب الجامعة باحتياجات سوق العمل، يقوم مركز التطوير المهنى بالجامعة بالإعداد لإقامة مائدة مستديرة يوم الأحد المقبل، تحت عنوان "إعادة هيكلة سوق العمل بمحافظة أسوان في ظل تداعيات جائحة كورونا نحو إستراتيجية جديدة لمواكبة وظائف المستقبل".

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن المائدة المستديرة تهدف إلى بحث المستجدات بسوق العمل والآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا العالمية وتأثيرها علي متطلبات التوظيف سواء في المستقبل القريب أو البعيد، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل علي خدمة الطلاب والخريجين، لمواكبة التطورات الحديثة بسوق العمل وحتى يكونوا مؤهلين للمنافسة ومواكبة كل ما هو جديد.

وأشار الدكتور غلاب، إلي أن الجامعة بصدد استضافة هذا اللقاء الذي يجمع العديد من الشركات والهيئات الممثلة لكل القطاعات المختلفة في محافظة أسوان، وسوف يوقع المركز الجامعى للتطوير المهنى على هامش اللقاء، اتفاقية تعاون مع شركة التوفيق للإنشاءات ومدرسة السلام أكاديمي والتى من خلالها سيتم توفير فرص تدريب عملى لطلاب الجامعة بمواقع العمل المختلفة.