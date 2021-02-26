توفير إجابات النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لطلاب النقل والإعدادية

كتب محمود طه حسين

تم توفير الإجابات النموذجية للامتحان متعدد التخصصات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للاختبارات الاسترشادية التي تم توفيرها للطلاب خلال الأيام الماضية للتدريب عليها قبل انطلاق امتحان الفصل الدراسى الأول الأحد 28 فبراير الجارى، للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي للمدارس الرسمية عربى ولغات، ويمكن للطلاب الاطلاع على إجابات نماذج الصف الثالث الإعدادي اضغط على اللينك التالي:

إجابات نماذج الصف الثالث الإعدادي



الصف الثالث الإعدادي - دراسات اجتماعية نموذج 1



الصف الثالث الإعدادي - دراسات اجتماعية نموذج 2



الصف الثالث الإعدادي - دراسات اجتماعية نموذج 3

إجابات نماذج الصف الأول الإعدادي



الصف الثاني الإعدادي - دراسات اجتماعية نموذج 1



الصف الثاني الإعدادي - دراسات اجتماعية نموذج 2



الصف الثاني الإعدادي - دراسات اجتماعية نموذج 3

إجابات نماذج الصف الأول الإعدادى



الصف الأول الإعدادي - دراسات اجتماعية نموذج 1



الصف الأول الإعدادي - دراسات اجتماعية نموذج 2



الصف الأول الإعدادي - دراسات اجتماعية نموذج 3

إجابات نماذج الصف السادس الابتدائي



السادس الإبتدائى- دراسات اجتماعية نموذج 1



السادس الإبتدائى- دراسات اجتماعية نموذج 2



السادس الإبتدائى- دراسات اجتماعية نموذج 3

إجابات نماذج الصف الخامس الابتدائي



الخامس الإبتدائى- دراسات اجتماعية نموذج 1



الخامس الإبتدائى- دراسات اجتماعية نموذج 2



الخامس الإبتدائى- دراسات اجتماعية نموذج 3

إجابات نماذج الصف الرابع الابتدائي



الرابع الإبتدائى- دراسات اجتماعية نموذج 1



الرابع الإبتدائى- دراسات اجتماعية نموذج 2



الرابع الإبتدائى- دراسات اجتماعية نموذج 3

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس المقبل بامتحان ترم أول ليس عليه درجات تدخل ضمن تنسيق الثانوى العام، وإنما امتحان للاجتياز فقط يجب أن يحصل الطالب فيه على 50% فأكثر وبحد أدنى 25% فى كل مادة فى الامتحان المجمع.

وبالنسبة لعدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة والرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.

وانتهت الإدارات من وضع أسئلة امتحان الترم الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.