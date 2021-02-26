"تموين الإسكندرية": تحرير 310 مخالفات تموينية على مستوى الأحياء المختلفة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات تموينية مكبرة بالإدارات الفرعية لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم شن حملات الادارات التموينية المختلفة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية على مستوى الادارات والتى أسفرت عن ضبط 310 مخالفة تموينية على مستوى أحياء الإسكندرية.

فقد قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات اسفرت عن تحرير عدد 12 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ،تحرير عدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية،تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق ،تحرير عدد 3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة اعدام إحراز.

و من ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة و اشراف محمد زكريا رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 13 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن ،تحرير عدد 15 محضر عدم حمل شهادات صحية ،تحرير عدد 13 محضر عدم الاعلان عن الأسعار و للسلع الغذائية بالأسواق ،تحرير عدد 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ،تحرير محضر إدارة محل مستلزمات طبية بدون ترخيص بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الادارة و إشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الادارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 14 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ،تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية،تحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة ،سحب عينات دقيق للتحليل.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة و إشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن ،تحرير عدد 11 محضر عدم حمل شهادات صحية تحرير عدد 9 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار و للسلع الغذائية بالأسواق ،تحرير محضر لبقال تموين مخالف ،تحرير عدد 7 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد،تحرير محضر حيازة و بيع سجائر مجهولة المصدر و تحرير 115 علبة،تحرير محضر أحوال اعدام 110 كجم فول تنفيذا لقرار النيابة.

وقد قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير بالإدارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن تحرير عدد 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير عدد 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق ،تحرير عدد 7 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد،تحرير محضرين إدارة مخبزين سياحى بدون ترخيص ،سحب عينات قمح و دقيق و مكرونة للتحليل.

وعلى صعيد أخر قامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الادارة و إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الادارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير عدد 24 محضر عدم حمل شهادات صحية،تحرير عدد 19 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق ،تحرير عدد 5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص ،تحرير عدد 8 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد،تحرير عدد 3 محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر،تحرير محضرين لثلاجات مواد غذائية مخالفين ،تحرير محضرين لمحطتين تموين سيارات عدم استلام بنزين 92 ، تحرير محضر تبديد خرز.

كما قامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة و إشراف محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير عدد 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ،تحرير عدد 4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص ،تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

كذلك قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير عدد 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية،تحرير عدد 9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ،تحرير محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص،تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد ،تحرير محضر امتناع و حجب سلعة عن بيع سجائر و تم تحرير عدد 990 علبة، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.