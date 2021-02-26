تكثيف حملات النظافة ودهان الأرصفة بشوارع مدينة الأقصر.. صور

وفى حملة نظافة مكبرة في نطاق حى جنوب شملت شارع خالد بن الوليد وميدان مرحبا تم رفع العديد من تجمعات القمامة، وبمنطقة شمال تم التنسيق مع الوردية المسائية وعمل حملة تمشيطية ورش مياة ودهان البلدورات كما تم استكمال حملات النظافة وذلك برفع الأتربة والقمامة من جميع الحاويات بالمنطقة وتطهيرها.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بضرورة الاستمرار في حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات ورفع أكوام القمامة من الشوارع والميادين وغسل الأرصفة لإضفاء مظهر جمالي على الأحياء التابعة لمدينة الأقصر.

وكان قد استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر، حملاتهم لتنظيف وتجميل مواقف الحنطور بالمحافظة، حيث شن قطاع النظافة بحي شمال الأقصر حملة نظافة مكبرة بقيادة أحمد زين رئيس الحى، إستهدفت تمشيط منطقة "موقف حنطور بارك معبد الكرنك "، وذلك بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، ومن جانبه قال رئيس الحى ، إنه تم رفع مخلفات وروث الخيول ، وتطهيرها من الروائح الكريهة التي تنبعث من روث الخيول، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 5 أطنان مخلفات، وجار مواصلة حملات نظافة هذه المنطقة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.



تكثيف حملات النظافة ودهان الأرصفة بشوارع مدينة الأقصر (1)



تكثيف حملات النظافة ودهان الأرصفة بشوارع مدينة الأقصر (2)