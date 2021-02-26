اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 09:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تقرير يكشف كيف استغل أردوغان الإخوان بإندونيسيا لنشر العنف؟

الجمعة، 26 فبراير 2021 08:00 م
تقرير يكشف كيف استغل أردوغان الإخوان بإندونيسيا لنشر العنف؟ أردوغان
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعدما تغلغل الإخوان الإرهابيون بمفاصل الدولة الإندونيسية بنفس الطريقة التى اتبعوها فى مصر، وبرغم من حصول حزب العدالة الخاص بهم على 1.4% فقط من الأصوات فى 1999 إلا أن أردوغان يسعى جاهدا لفرض سلطاته فى اندونيسيا عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال تقرير لمؤسسة ماعت، إن سياسات أرودغان تسبب فى عزلة تركيا عن الشرق الأوسط نتيجة دعمه لقيادات وعناصر الإخوان وتمويله للعديد من الجرائم التى يقومون بها.

وتابع التقرير يحاول أردوغان استغلال إخوان إندونيسيا وبنجلاديش فى الترويج على أن تركيا دولة الخلافة الإسلامية، ما يؤكد ذلك هو الزيارات المتعددة التى أجراها مسئولين فى تركيا إلى مأوى الإخوان فى إندونيسيا، كما قد أعرب أردوغان على نيته زيارة إندونيسيا خلال العام الجاري.

وأوضح التقرير هنا يثار تساؤل، لماذا مازال أردوغان يجد الأمل فى التنظيمات الإخوانية برغم ما تسببوا به فى خسائر للدولة التركية إلى الحد الذى جعلها غارقة فى الديون ومنعزلة عن شرق العالم بدون أى جدوى لمحاولاته الزائفة؟!


الاخوان

الإرهاب

اردوغان

تركيا

اخبار عاجلة

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أحمد داوود أوغلو يكشف جرائم أردوغان: توسلت إليه حتى لا يدخل أقاربه فى السياسة

الخميس، 25 فبراير 2021 11:48 ص

عرش أردوغان مهدد بالانهيار في كاريكاتير صحيفة سعودية

الخميس، 25 فبراير 2021 08:00 ص

الحاكم المدلس.. الرئيس التركى يقفز على أزمته الاقتصادية الطاحنة بتصريحات عن "كتابة دستور جديد".. رغبات أردوغان لمحاصرة الأحزاب وقطع الطريق على العودة للنظام البرلمانى تدفعه لتخطيط تشريع استبدادى جديد

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:21 ص

تقرير يكشف سر العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش الإرهابى.. فيديو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة