تفاصيل انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط دون خسائر بشرية.. فيديو لايف

أسيوط -هيثم البدري

قدم " اليوم السابع"، فيديو لايف من موقع انهيار منزل قديم مكون من طابقين بقرية علوان بمركز أسيوط دون وقوع خسائر بشرية، وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار منزل بقرية علوان مكون من طابقين.

وبانتقال الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين ملك "عاشور سيد" وأظهرت المعاينة أن المنزل قديم مبني بالطوب اللبن وانهار بالكامل دون وقوع إصابات بشرية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الأهالي ، إن المنزل مكون من طابقين ويعيش به 3 أسر وعندما استشعرنا بالخطر تركنا المنزل ولكن انهار علي المواشي التي لم نتمكن من استخراجها.



انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط



انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط



انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط



انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط



انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط



انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط



انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط



انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط



انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط