تفاصيل انهيار منزل بالمنوفية على أسرة من 9 أفراد.. فيديو وصور

ويقول أحد أهالى القرية أنهم فوجر أمس بصراخ نتيجة سقوط منزل على صاحبه وعلى الفور إنتقال الاهالى وتم إستخراج المصاب بعد إنهيار المنزل عليها بوقت بسيط وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

ويقول والد المصاب أن نجله تعرض أمس لانهيار المنزل عليه نتيجة قدم المنزل وتعرض الطقس السيئ التى شهدتها البلاد منذ العام الماضى .

وأكد والد المصاب أن يعد العائل الوحيد لأسرة مكونة من 9أشخاص ولايوجد دخل ثابت نهائيا له لأنه عامل باليومية .

وطالب الجهات المختصة بإدراج للمنزل ضمن مبادرة حياة كريمة لاننا لانقدر على بنائه .

ويشير إبن أخت المصاب أن خالى تعرض أمس لإصابات بالغة وهى كسر فى الكتف وفى الأنف وتم إجراء عملية له فى الكتف اليوم وسوف يتم إجراء عملية أخرى له غدا .

مشير أن المسؤولين فى مجلس مدينة أشمون أجرة معاينة اليوم على المنزل ونتمنى أن يدرج المنزل ضمن مبادرة حياة كريمة .

تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بإنهيار منزل مبنى من الطوب اللبن، بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب إنهيار منزل مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب ،وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى ،تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأصيب عامل بإصابات بالغة بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب إنهيار منزل مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب ،وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى ،تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.