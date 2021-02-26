"تعليم بورسعيد" تؤكد جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور نبوى باهى، وكيل التعليم بورسعيد، أن جميع المدارس مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمراحل التعليم المختلفة التعليم الابتدائى والإعدادية والثانوية .

وأشار "نبوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى يوم 27 فبراير الحالى عبر شبكة الإنترنت بالمدارس والرسيفرات المتواجدة وفى حالة التعذر يتم دخول الطلاب من خلال الشريحة التى تم تسليمها للطلاب .

وتابع أن امتحانات الصف الثانى الثانوى سوف تبدء يوم 28 /2 على أن تبدء امتحانات الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد 28 /2 وباقى الصفوف من الخامس الابتدائى حتى الصف الثانى الاعدادى كل يوم فرقة كالآتى الصف الخامس 2/29 والصف السادس 3/1 والصف الأول الإعدادى 3/2 والصف الثانى الإعدادى 3/3 والصف الثالث الإعدادى 3/7 على أن جميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى سيتم امتحان الطالب يوم واحد وفى ورقة واحدة الخمس مواد الأساسية من الرابع إلى السادس 30 سؤال للغة العربية والمواد الاجتماعية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات 30 سؤالا ومجموع درجاتهم 300 درجه بنظام الاختيار على أن تكون نتيجة للطالب اجتاز أولم يجتاز وليس له درجات .

وأوضح نبوى، أن الطالب إذا اجتاز الـ50 فى المائة يعتبر ناجحا ويكتب له إنجاز وإذا لم يحصل على النسبة المقررة لم يجتاز وسوف يتم عقد اختبار تكميلى له فى المادة التى لم يجتاز ولم يحقق النسبة المقررة للنجاح فى المادة الواحدة والمتمثلة فى الـ25 فى المائة .

وأكد "نبوى"، أن هذه الشروط لا تنطبق على الصفين الأول والثانى الثانوى وسيتم امتحانهم من خلال مواد منفصلة عن طريق التابلت الخاص بكل طالب على أن يحضر الطالب لأداء الامتحان داخل المدرسة وفى حالة عدم الحضور أو أدى الامتحان من أى مكان آخر بخلاف الجهة الرسمية "المدرسة" ومن يعتبر الطالب غائبا، لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ من الأحد 28 فبراير حتى 7 مارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية على أن ينعقد امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى فى الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس الكترونيا بالمدارس وورقى لفئات طلاب المنازل والدمج.

كما أكد نبوى، أنه تم توفير أجهزة تعقيم وأجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول إلى اللجان، مشدد على تعقيم اللجان يوميا قبل وبعد أداء الامتحانات وعدم دخول أى من الملاحظين والطلاب بدون كمامة.