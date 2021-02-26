تعرف على مهام وتشكيل لجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس

كتب مايكل فارس

يعد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هو السلطة الأعلى ومصدر التشريع والقوانين داخل الكنيسة، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985 أي منذ قرابة 36 عاما، ويوجد بالمجمع 12 لجنة رئيسية، ومنها لجنة شئون الإيبارشيات .

ولجنة شئون الإيبارشيات لها مهام محددة وهي بحث مشكلات الإيبارشيات وحلها والتركز على رعاية الإكليروس وأسرهم ورعاية المكرسين والمكرسات وحل مشكلاتهم وتضم لجنتين فرعيتين وهما لجنة رعاية شئون الكهنة ولجنة التكريس.

ويعتبر المجمع المقدس هو السلطة العليا التشريعية فى الكنيسة، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق مع الاحتياجات الجديدة للكنيسة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت، وأيضاً بالأعمال الكنسية المتنوعة حينما تقتضى الضرورة، وله أن يخفف عقوبات كنسية، وأن يضع لائحة للمحاكمات والعقوبات .

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسات رسامة وتجليس أساقفة جدد، فى يومى السبت والأحد 6-7 مارس المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعد هذه المرة هى الـ 11 التى يترأس فيها البابا تواضروس الثاني، رسامات وتجليس الأساقفة منذ توليه الكرسى البطريركى عام 2012، فمنذ هذا العام حتى 2019 ترأس هذه الصلوات 10 مرات، لتكون طفرة فى تاريخ الكنيسة القطبية فى عدد الرسامات تواكبا مع زيادة أعداد الأقباط والمناطق المخدومة؛ والرسامة أو السيامة هى صلوات وضع اليد على أى من الرهبان بعد اختياره لرتبة الأسقفية، وبعدها بفترة يكون التجليس على الإيبارشية.

أعداد الأساقفة الجدد فى عهد البابا تواضروس

وتضم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا حتى شهر فبراير 2021، 128 أسقفا عاما وأساقفة إيبارشيات ومطارنة، وقد استلم البابا تواضروس الثانى الكنيسة خلفا للراحل البابا شنودة الثالث وبها 82 أسقفا فقط، ليقرر إعادة ترتيب البيت الكنسى والدولاب الإدراى وتقسيم الإيبارشيات لسهولة الخدمة فزاد فى عهده عدد الأساقفة وقام برسامة "سيامة" 46 أسقفا جديدا وجّلس 19 آخرين على الإيبارشيات المختلفة خاصة ما تم إنشاءه حديثا، وهذا العام 2021 وخلال شهر مارس سيقوم برسامة 7 أساقفة وتجليس اثنين آخرين، وبذلك يرتفع أعداد الأساقفة الذين رسمهم البابا إلى 53 أسقفا، وعدد المجلسين 21 أسقفا، ويرتفع أعداد أعضاء المجمع المقدس إلى 135 أسقفا.