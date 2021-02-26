تعرف على كيفية إخطار الشرطة إلكترونيا بالشقق المؤجرة

كتب محمود عبد الراضي

أتاحت الداخلية للمواطنين إخطار أقرب قسم شرطة بيانات الشقق المؤجرة حديثة، وذلك عن طريق التسجيل الإلكترونى عن طريق الإنترنت.



ويقدم "اليوم السابع" للقراء خطوات تسجيل الشقق المستأجرة عبر الإنترنت:

1 ـ الدخول على موقع (https://www.moi.gov.eg).

2 ـ تسجيل الدخول.

3 ـ إنشاء حساب على الموقع لإتاحة تسجيل البيانات.

4 ـ اختيار تسجيل شقق ومحلات مؤجرة.

5 ـ تسجيل البيانات الخاصة بالعقار أو الشقة المستأجرة.

6 ـ إرسال الطلب.

7 ـ اختيار وسيلة الدفع.



وتيسيرًا على المواطنين وتماشيًا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، أتاحت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى (https://www.moi.gov.eg) تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.



ويتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكترونى عن طريق الكروت الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدى، وتم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة.