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تعرف على أسعار العملات اليوم الجمعة 26-2-2021

الجمعة، 26 فبراير 2021 10:30 ص
تعرف على أسعار العملات اليوم الجمعة 26-2-2021 عملات
كتبت : سماح حمدى

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شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 26-2-2021، استقرارا، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، استقر سعر الدولار صرف اليورو عند سعر 19.00 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر اليوم سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، وسجل الدولار فى بنكي الأهلى المصرى و مصر ثباتا عند سعر 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، عند 19.00 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

 


سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ثبت عند سعر 22.07 جنيه للشراء، 22.30 جنيه للبيع..

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.88 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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