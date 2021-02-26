تعرف على أسعار العملات اليوم الجمعة 26-2-2021

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 26-2-2021، استقرارا، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، استقر سعر الدولار صرف اليورو عند سعر 19.00 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر اليوم سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، وسجل الدولار فى بنكي الأهلى المصرى و مصر ثباتا عند سعر 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.