تحليل الألبومين فى الدم يكشف عن مشاكل الكلى والكبد.. اعرف كل شيء عنه

كتبت هند عادل

تنتشر البروتينات في جميع أنحاء الدم لمساعدة جسمك على الحفاظ على توازن السوائل، الألبومين هو نوع من البروتين يصنعه الكبد إنه أحد البروتينات الأكثر وفرة في دمك، ويحتاج جسم الإنسان إلى توازن مناسب للألبومين لمنع تسرب السوائل من الأوعية الدموية، ويمنح الألبومين جسمك البروتينات التي يحتاجها لمواصلة نمو الأنسجة وإصلاحها كما أنه يحمل العناصر الغذائية والهرمونات الحيوية.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline اختبار الألبومين في الدم هو اختبار دم بسيط يقيس كمية الألبومين في الدم تؤدي الخضوع لعملية جراحية أو الإصابة بحروق أو جرح مفتوح إلى زيادة احتمالية انخفاض مستوى الألبومين لديك.

إذا لم ينطبق أي من هؤلاء عليك وكان مستوى الألبومين في الدم غير طبيعي، فقد يكون ذلك علامة على أن الكبد أو الكلى لا تعمل بشكل صحيح قد يعني أيضًا أنك تعاني من نقص التغذية.

لماذا يتم اختبار الالبومين في الدم؟

يأخذ الكبد البروتينات من الأطعمة التي تتناولها ويحولها إلى بروتينات جديدة تنتقل إلى أعضاء وأنسجة مختلفة في جسمك يمكن أن يخبر اختبار الألبومين في الدم طبيبك عن مدى كفاءة عمل الكبد غالبًا ما يكون أحد الاختبارات في لوحة الكبد بالإضافة إلى الألبومين، تقوم لوحة الكبد بفحص الدم للكشف عن الكرياتينين ونتروجين اليوريا في الدم وما قبل الألبومين.

إذا اشتبه طبيبك في إصابتك بحالة تؤثر على وظائف الكبد، مثل مرض الكبد، فستحتاج على الأرجح إلى إعطاء عينة دم صغيرة لاختبار الألبومين تشمل الأعراض المصاحبة لأمراض الكبد ما يلي:

اليرقان، وهو اصفرار الجلد والعينين، إعياء، فقدان الوزن غير المتوقع، تورم حول عينيك أو معدتك أو ساقيك، يمكن لطبيبك أيضًا استخدام اختبار ألبومين المصل لفحص بعض الحالات الطبية التي تعاني منها، بما في ذلك التهاب البنكرياس المزمن أو أمراض الكلى يمكن أن تشير نتائج الاختبار إلى ما إذا كانت هذه الظروف تتحسن أو تزداد سوءًا.

كيف استعد لاختبار الألبومين في الدم؟





قد تؤثر بعض الأدوية مثل الأنسولين والستيرويدات وهرمونات النمو على نتائج الاختبار، أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية قد يخبرك طبيبك بتغيير جرعة الدواء أو التوقف عن تناول الدواء قبل الاختبار، بخلاف ذلك، لن تحتاج إلى اتخاذ أي خطوات إضافية قبل اختبار الألبومين في الدم.

كيف يتم إجراء اختبار الألبومين في الدم؟

يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بسحب عينة صغيرة من الدم من ذراعك لاستخدامها في اختبار ألبومين الدم، بمجرد العثور على الوريد ، يقوم مقدم الرعاية الصحية بإدخال إبرة متصلة بزجاجه وسحب الدم يمكنهم ملء قارورة واحدة أو أكثر.

كيف يتم تفسير النتائج؟

غالبًا ما يكون اختبار الألبومين في الدم جزءًا من سلسلة من الاختبارات التي تتحقق من وظائف الكبد والكلى من المحتمل أن ينظر طبيبك في جميع نتائج الاختبار لتحديد سبب الأعراض ولإجراء تشخيص دقيق.

تتراوح القيمة النموذجية لألبومين الدم في الدم من 3.4 إلى 5.4 جرام لكل ديسيلتر يمكن أن تشير مستويات الألبومين المنخفضة إلى عدد من الحالات الصحية ، بما في ذلك:

مرض الكبد، صدمة، سوء التغذية، المتلازمة الكلوية، مرض كرون، مرض الاضطرابات الهضمية

إذا اعتقد طبيبك أن انخفاض مستويات الألبومين في الدم ناتج عن أمراض الكبد ، فقد يطلب المزيد من الاختبارات لتحديد النوع المحدد لمرض الكبد تشمل أنواع أمراض الكبد التهاب الكبد وتليف الكبد ونخر الخلايا الكبدية.

قد يعني ارتفاع مستويات الألبومين في الدم أنك تعاني من الجفاف أو تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين ومع ذلك ، فإن اختبار الزلال في الدم عادة ليس ضروريًا لتشخيص الجفاف.