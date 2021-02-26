تحريات لكشف ملابسات غرق شاب بنهر النيل فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في حادث غرق شاب بنهر النيل، لكشف ملابسات الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، بدائرة قسم الجيزة.

انتقل رجال المباحث، إلى محل الواقعة، وتبين غرق شاب مقيم بالجيزة، تم التوصل لهويته، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.